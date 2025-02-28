Киев, 28 февраля, 2025, 04:53 — ИА Регнум. Бывший советник экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров рассказал изданию «Телеграф», что в стране начались аресты боевых генералов украинской армии.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ, Донбасс

Назаров заявил, что киевская власть нарушила договор и правовую норму боевого иммунитета, который действовал на Украине в течение нескольких лет.

Принцип «боевого иммунитета» заключается в том, что командиры не могут быть подсудны за решения, принятые в условиях боевых действий, основываясь на информации, появившейся позже.

При этом генерал отметил, что у военных кончается терпение, иссякает внутри армии доверие.

«Я не буду оценивать мотивы такого решения, но власти шагнули в опасном направлении… Пока идёт война, никто никого не должен «подставлять» или привлекать к уголовной ответственности, чтобы не разрушать доверие», — пояснил Виктор Назаров.

Он добавил, что руководство ВСУ не было готово к отражению наступления России в 2022 году. Следовательно, преследовать военных за неудачи, например, в обороне Харьковской области в мае 2024 года, несправедливо.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января командир штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Рязань рассказал, что украинские военные расстреляли 15 сослуживцев, отказавшихся оборонять посёлок Великая Новосёлка в ДНР.

Отдельные части ВСУ могут устроить восстание для свержения действующей власти на Украине, рассказал украинский пленный.

В декабре издание «Страна. ua» со ссылкой на свой источник в политических кругах информировало о том, что на Украине начали создаваться альянсы и медиакомпании для свержения киевского режима Владимира Зеленского. По данным издания, в случае новых выборов Зеленский проиграет украинскому послу в Лондоне, экс-главкому ВСУ Валерию Залужному, если тот решит баллотироваться. В связи с этим отмечается, что оппозиция всё чаще призывает к скорейшей остановке боевых действий по линии фронта.