Москва, 28 февраля, 2025, 04:28 — ИА Регнум. В первый весенний месяц в ряде российских регионов ожидается понижение температуры воздуха. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«На самом юге европейской территории России, сюда входит Ставропольский край, юг Краснодарского края, а также на Нижней Волге температура в марте будет ниже нормы», — уточнил он в беседе с ТАСС.

Кроме того, ниже климатической нормы температура прогнозируется на Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатского края.

При этом на севере европейской части России температура в марте составит выше нормы, в том числе в Москве и по области, в регионах Центрального федерального округа, заключил метеоролог.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Вильфанд напоминал, что март является зимним месяцем. В связи с этим вплоть до 20 марта допустимо понижение температуры воздуха до минус десяти градусов. Однако в европейской части России снег, скорее всего, сойдет раньше, чем обычно, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Метеорологическая весна в Москве в 2025 году наступит в начале марта, утверждал метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, первый месяц весны начнётся с очень теплой погоды, на три недели опережающей календарь, а в апреле могут быть холодные дни.