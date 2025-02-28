Москва, 28 февраля, 2025, 04:04 — ИА Регнум. Накопительную часть пенсии можно получить по достижении прежнего пенсионного возраста. Об этом агентству «Прайм» сообщила заведующая кафедрой «Бухгалтерский учёт и аудит» экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Эксперт пояснила, что накопительная часть пенсии формировалась с 2002 по 2013 год. Работодатели отчисляли определённый процент от зарплаты сотрудников в Пенсионный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Однако это касалось только тех, кто достиг определённого возраста. С 2014 года система формирования накопительной части пенсии была заморожена.

Тем не менее те, у кого накопились средства, могут их получить по достижении прежнего пенсионного возраста — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

«Это касается женщин 1970 года рождения и мужчин 1965 года рождения, которые смогут получить свои средства в 2025 году», — уточнила экономист.

Для получения денег необходимо подать заявление в Социальный фонд России или НПФ, который распоряжается накоплениями.

Как сообщало ИА Регнум, в предстоящем марте часть получателей пенсий получат на руки меньше, чем в феврале. Это связано с прошедшей в начале года индексацией выплат, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По словам эксперта, январские пенсии были проиндексированы на прогнозный уровень инфляции (7,3%), но по факту он оказался выше — 9,5%. В связи с этим в феврале прошла дополнительная индексация.

15 февраля депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») отметил, что пенсионеры в РФ вправе получать доплаты к пенсии в зависимости от стажа, профессии, состояния здоровья, региона проживания и ряда других факторов. В числе таковых — возрастная надбавка для пенсионеров старше 80 лет, удваивающая фиксированную часть пенсии.