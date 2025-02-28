Вашингтон, 28 февраля, 2025, 03:52 — ИА Регнум. Ещё на год продлил действие некоторых антироссийских санкций президент США Дональд Трамп. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Белого дома.

Сергей Корсун ИА Регнум

«В соответствии с разделом 202(d) закона о чрезвычайных ситуациях в стране (50 U. S. C. 1622(d) я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в указе 13 660», — говорится в указе, подписанном американским лидером.

Согласно размещённому в федеральном реестре документу, речь идёт о рестрикциях, введенных США в 2014, 2018 и 2022 годах.

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон готов снять санкции с России после достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине, утверждал 26 февраля Трамп. Москве, по его словам, придётся пойти на уступки для успешного урегулирования кризиса на Украине. В ходе переговоров Вашингтон попытается поставить вопрос о возвращении Киеву утраченных территорий, но добиться этого будет очень сложно, признал президент США.

Глава американского минфина Скотт Бессент 20 февраля заявил о готовности Вашингтона либо смягчить, либо ужесточить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров между представителями РФ и США.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин 19 февраля рекомендовал не ждать ослабления санкционного давления Запада в 2025 году. По его мнению, даже если США пойдут на уступки, то ЕС будет наращивать напряжённость.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно указывал, что многочисленные санкции Запада против РФ принесли обратный результат. Вопреки противодействию западных стран, российская экономика растёт, подчёркивал глава государства.