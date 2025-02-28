Москва, 28 февраля, 2025, 03:45 — ИА Регнум. Экс-чемпион РФ в составе ЦСКА, игравший также за «Локомотив», пятикратный обладатель Кубка России по футболу Андрей Соломатин выжил под обстрелом ВСУ в свой первый день на передовой спецоперации. Об этом написала KP.RU.

ИА Регнум Обзор ситуации на фронте, СВО

В октябре 2022 года Андрей Соломатин с гуманитарной помощью впервые приехал в Донецк и понял, что его «тянет сюда». В июле 2023 года он подписал первый контракт.

Соломатин является замкомандира по технической части добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Солома. Ребята занимаются ремонтом квадроциклов для бойцов. Это очень удобная, юркая техника на фронте, отметил экс-футболист.

Он вспомнил, как в первые дни на передовой сразу попал под обстрел ВСУ.

«Обстрел, добежал до блиндажа, упал в него, полежал и побежал дальше. Потом на картах стали этот блиндаж обозначать как «блиндаж Соломы», — рассказал спортсмен.

Сейчас он служит уже по четвертому контракту.

«У меня мировоззрение сразу поменялось. Одно дело — смотреть на СВО по телевизору, а другое — своими глазами. За пять дней все поменялось», — признался Соломатин.

Решение пойти на СВО поддержала семья. Его супруга сама волонтёр, учится на медсестру.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Сил специальных операций (ССО). Праздник ежегодно отмечается 27 февраля.

Андрей Григорьев из Якутии с позывным Тута известен тем, что одолел украинского военного в зоне СВО в рукопашном бою с помощью одного лишь ножа. На шлеме бойца ВСУ была установлена камера, которая записала схватку. Украинец, умирая, назвал Григорьева лучшим бойцом в мире. Тута получил много тяжёлых ранений и попал в госпиталь.

Григорьев был представлен к награде и по решению президента России получил звание Героя России. Сам боец признался, что был шокирован этим.