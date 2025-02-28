В аэропорту Шереметьево приостановили приём и отправку авиарейсов
Росавиация: аэропорт Шереметьево временно не отправляет и не принимает самолёты
Химки, Московская область, 28 февраля, 2025, 03:27 — ИА Регнум. Международный аэропорт Шереметьево им. А. С. Пушкина ночью 28 февраля ввёл временные ограничения на работу. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов в 02:41 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево», — написал он в Telegram-канале.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности полётов, подчеркнули в Росавиации.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 26 февраля международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова также временно не принимал и не отправлял авиарейсы. Ограничения сняли в 08:00 мск.
Утром 22 февраля Росавиация вводила ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Казани и Нижнекамска. Спустя некоторое время ограничения были сняты.