Химки, Московская область, 28 февраля, 2025, 03:27 — ИА Регнум. Международный аэропорт Шереметьево им. А. С. Пушкина ночью 28 февраля ввёл временные ограничения на работу. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов в 02:41 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Шереметьево», — написал он в Telegram-канале.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности полётов, подчеркнули в Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 26 февраля международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова также временно не принимал и не отправлял авиарейсы. Ограничения сняли в 08:00 мск.

Утром 22 февраля Росавиация вводила ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Казани и Нижнекамска. Спустя некоторое время ограничения были сняты.