Вашингтон, 28 февраля, 2025, 03:17 — ИА Регнум. Вашингтон и Киев согласовали сделку по полезным ископаемым. Об этом 27 февраля сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сделка готова… Текст уже на бумаге, украинское правительство одобрило его, и теперь [документ] просто ожидает подписания. Это сделка по стратегическим минералам, нефти и газу, а также инфраструктурным активам», — уточнил глава американского минфина.

Он добавил, что переговоры на эту тему больше не ведутся, а на подписание соглашения 28 февраля приедет глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что администрация США не видит смысла в приезде Зеленского, поскольку тот отказывается подписать соглашение об использовании ресурсов Украины. Позднее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский приедет в Вашингтон 28 февраля и в рамках визита состоится подписание соглашения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 26 февраля объявил, что правительство страны одобрило соглашение о совместном с США инвестиционном фонде, открывающем путь к заключению с Вашингтоном ресурсной сделки. По его словам, соглашение не предусматривает передачу полезных ископаемых страны ни в собственность США, ни кому-либо другому. Украина планирует вносить в фонд порядка 50% будущих поступлений от своих ресурсных активов, средства пойдут исключительно в проекты по восстановлению Украины, подчеркнул Шмыгаль. Он добавил, что США будут делать взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон в рамках сделки по использованию ресурсов Украины вернёт все направленные Киеву деньги и получит «даже больше». Основные цели США на Украине — положить конец кровопролитию и возместить ранее затраченные средства, отметил глава Белого дома. США не намерены давать Украине гарантии безопасности. Этим должны заниматься европейские страны, отметил американский президент.