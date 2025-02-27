Вашингтон, 28 февраля, 2025, 02:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает уважение к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Американский лидер выразил надежду, что на предстоящей встрече 28 февраля они найдут точки соприкосновения.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

Журналисты на совместной пресс-конференции в Белом доме Трампа и премьер-министра Британии Кира Стармера задали вопрос президенту, планирует ли он извиниться перед Зеленским за то, что ранее назвал его диктатором.

«Думаю, завтра утром у нас будет очень хорошая встреча. Мы очень хорошо поладим. Я испытываю большое уважение к нему», — сказал Трамп.

При этом глава Белого дома добавил, что Зеленскому «дали много техники и много денег».

Также Трамп удивился, что ранее мог назвать главу киевского режима диктатором.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором. По его словам, он отказывается проводить выборы, а его поддержка в украинских опросах крайне низка. Единственное, что действительно умел делать Зеленский, — это играть на слабостях бывшего президента США Джо Байдена, добавил Трамп.

18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине. Он заявил, что у Зеленского на данный момент поддержка среди населения составляет около 4%.

Ирландский журналист Чей Боуз 25 февраля заявил, что Зеленский — диктатор, который теряет контроль над Украиной. Против действующего лидера киевского режима стали выступать даже прежде лояльные ему СМИ и парламент, отметил он.