Москва, 28 февраля, 2025, 02:49 — ИА Регнум. Смерть 10-го чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского стала большой потерей, и вряд ли кому-то удастся занять его место. Об этом заявил 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Veni Markovski Анатолий Карпов

«Для меня кумирами в шахматах были Хосе Капабланка и Борис Спасский… Это большая потеря для шахматного мира. И не только для шахматного. Борис Васильевич был замечательным человеком… Сейчас вряд ли кому-то удастся занять то место в истории шахмат, которое занимает Борис Спасский», — прокомментировал гроссмейстер.

По словам Карпова, Борис Спасский — это целая эпоха в шахматах, уникальный человек с колоссальными тактическими и стратегическими способностями.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля Спасский умер в Москве в возрасте 88 лет. Он был большой личностью, на его партиях и творчестве учились и учатся многие поколения шахматистов, заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Международная шахматная федерация (FIDE) выразила соболезнования в связи со смертью советского шахматиста Бориса Спасского.

Шахматами Спасский начала заниматься в 1946 году в ленинградском Дворце пионеров. В 1955 году он выиграл чемпионат мира по шахматам среди юношей и получил звание гроссмейстера. Спасский как универсальный шахматист стал чемпионом мира в 1969 году, обыграв соотечественника Тиграна Петросяна. Шахматисты два раза сыграли матчи на первенство мира. В 1966 году Петросян одержал победу, спустя три года он проиграл. Новым чемпионом мира стал Спасский. Он удерживал титул до 1972 года, уступил в матче американцу Роберту Фишеру. В 1976 году Спасский эмигрировал во Францию, а в 2012 году вернулся в Россию. Он говорил, что во Франции «утратил связь с шахматным миром».