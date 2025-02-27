Санта-Фе, США, 28 февраля, 2025, 02:35 — ИА Регнум. Полиция считает подозрительной смерть оскароносного американского актера Джина Хэкмена и его супруги Бетси Аракава в их резиденции. Подробности сообщил портал TMZ со ссылкой на полицейские сведения.

Джин Хэкмен и его супруга Бетси Аракава

Родственники семьи считают, что причиной смерти супругов могло стать отравление угарным газом. Полиция сделала заключение, что мужчина и женщина были на момент обнаружения мертвы не менее суток.

«Смерть двух скончавшихся является по своему характеру достаточно подозрительной, чтобы потребовать проведения тщательного обыска и расследования… Никаких явных признаков утечки газа нет», — написано в отчёте детектива.

Отмечается, что входная дверь в дом была открыта. Тело супруги было в ванной комнате, рядом лежала банка из-под таблеток, которые были разбросаны. Кроме того, в шкафу ванной была найдена мертвой одна из трёх овчарок супругов. Тело Хэкмена находилось в другой комнате. Он был одет, рядом с телом лежали солнцезащитные очки. Детектив предположил, что мужчина мог внезапно упасть.

Пожарная служба после проверки сделала заключение, что не обнаружено никаких признаков утечки угарного газа или отравления.

Две другие собаки хозяев были живыми — одна находилась в доме, другая снаружи.

Полиция продолжает следственные действия.

Как сообщало ИА Регнум, Джина Хэкмена, его жену пианистку Бетси Аракаву и их собаку полицейские обнаружили мертвыми в их доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, 26 февраля.

Хэкмену было 95 лет, его жене — 63 года. Они поженилась в 1991 году. До этого актер состоял в браке с сотрудницей банка Фэй Малтис, от которой у него родились сын и две дочери.

Карьера Хэкмена в кино длилась более 40 лет. Первую премию «Оскар» он получил за главную роль в детективном триллере Уильяма Фридкина «Французский связной» (1971). Вторую аналогичную награду ему принесла роль в вестерне Клинта Иствуда «Непрощенный» (1992).