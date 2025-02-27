Вашингтон, 28 февраля, 2025, 02:19 — ИА Регнум. Пятую статью НАТО о коллективной безопасности поддержал президент США Дональд Трамп. При этом он заявил 27 февраля, что применять её на Украине не понадобиться даже с учётом возможного появления европейских миротворцев.

MB298 Дональд Трамп

«Я поддерживаю её. Я не считаю, что будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся», — ответил журналистам Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, комментируя свою позицию по пятой статье НАТО.

В свою очередь Стармер выразил готовность Великобритании разместить свои войска на Украине в качестве вклада в урегулирование украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Дональд Трамп заявил, что Украине следует забыть о НАТО. Именно стремление киевского режима стать частью военного блока и стало причиной конфликта, подчеркнул президент США.

Советник главы Белого дома Майк Уолтц отмечал, что США «не видят ситуации», в которой Украина стала бы членом НАТО, а американским войскам пришлось бы напрямую принимать участие в её защите.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что Киев будет «строить НАТО» на своей территории, поскольку военный блок отказывается принимать Украину в свой состав. По его словам, ряд стран НАТО выступает против членства Украины в блоке из-за того, что с идеей вступления не согласны США.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года подчёркивал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), отметил глава государства.