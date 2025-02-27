Марсель, Франция, 28 февраля, 2025, 01:55 — ИА Регнум. Российское генконсульство во Франции не удовлетворило решение суда в отношении напавших на дипмиссию французов. Об этом 27 февраля сообщил генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.

ИА REGNUM Суд

«Мы рассматриваем это именно как террористический акт. Мы однозначно не удовлетворены и возмущены слишком мягким решением суда», — прокомментировал генконсул «РИА Новости».

Дипломат подчеркнул, что складывается ощущение, что речь идёт о двух маленьких детях, игравших в футбол и случайно разбивших окно. Россия абсолютно не согласна с принятым решением.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 февраля в Марселе у здания генконсульства РФ прогремел взрыв. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что взрывы на территории российской дипмиссии имеют все признаки теракта. Она уточнила, что в результате инцидента пострадавших по счастливой случайности не было. По словам дипломата, нападение на территорию генерального консульства РФ произошло на фоне истерии, которую нагнетают французские власти. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на генконсульство. По версии СК, целью нападения было осложнение международных отношений.

Министерство иностранных дел Франции осудило нападение на генконсульство РФ. В ведомстве отметили, что консульства защищены Венскими конвенциями, которые Париж «твёрдо намерен исполнять в полном объёме». Вечером подозреваемые были задержаны в ходе антироссийской акции в Марселе.

Подозреваемым 48 и 59 лет. Двое граждан Франции, устроивших взрыв, оказались сотрудниками Национального центра научных исследований. Оба задержанных (инженер и химик) вину признали. Уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ французов к восьми месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом.