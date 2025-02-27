Пхеньян, 28 февраля, 2025, 01:53 — ИА Регнум. Военные КНДР произвели тренировочный запуск стратегической крылатой ракеты для проверки систем ядерного сдерживания страны. Об этом 28 февраля сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

Yonhap Запуск крылатой ракеты

Отмечается, что учения по запуску стратегических крылатых ракет прошли в Западном море (Желтое море).

На запуске присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он заверил журналистов о полной готовности систем ядерного сдерживания к боевой работе.

Как сообщало ИА Регнум, ракетное управление Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) 25 января провело испытательный пуск стратегической крылатой управляемой ракеты класса «море — земля». Испытанием руководил Ким Чен Ын.

8 января постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) организации, созванном после проведения Пхеньяном испытания новой гиперзвуковой ракеты, заявил, что КНДР имеет право на принятие мер по обеспечению собственной безопасности на фоне давления и провокаций со стороны западных стран.