Вашингтон, 28 февраля, 2025, 01:33 — ИА Регнум. Беспрецедентный объём военной помощи анонсировал предоставить Украине в текущем году премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом он заявил 27 февраля во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Rwendland Кир Стармер

«В этом году мы предоставим больше военной помощи Украине, чем когда-либо раньше. Только на этой неделе я рассказал, как мы берём на свои плечи большую часть бремени в области безопасности», — отметил Стармер.

Он поддержал высказывания Трампа о том, что Европа должна взять на себя основную роль в вопросе поддержки Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля Кир Стармер призывал к заключению Украиной и Россией такого мирного соглашения, которое предоставило бы надёжные гарантии безопасности украинской стороне. Британский премьер считает, что Украина должна стать полноценным участником переговоров о своём будущем. Он добавил, что открыт к обсуждению темы отправки британских войск на Украину после мирного соглашения.

Правительство Великобритании намерено сохранять курс на поддержку Украины, несмотря на серьёзное осложнение отношений между Вашингтоном и Киевом, написала 21 февраля газета The Telegraph. По данным издания, к 2030 году британские оборонные расходы достигнут целевого показателя в размере 2,5% от ВВП королевства.

В январе Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали соглашение о партнёрстве Украины и Великобритании на 100 лет. В рамках соглашения Великобритания расширит программу подготовки украинских военных, будет развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения.

Президент России Владимир Путин отмечал, что никакая помощь Запада Украине не изменит ход спецоперации, а поставки оружия Киеву лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что страны, которые поддерживают киевский режим, только истощают свои ресурсы.