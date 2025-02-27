Вашингтон, 28 февраля, 2025, 01:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вызвал смех у журналистов, спросив в ходе встречи с премьер-министром Британии Киром Стармером, сможет ли его страна справиться с Россией без посторонней помощи.

ИА Регнум Трамп

«Сможете взять на себя Россию самостоятельно?» — шутливо спросил Трамп Стармера, указав на него пальцем с улыбкой.

Глава правительства Великобритании в ответ улыбнулся под смех журналистов.

При этом Трамп отметил, что у британцев «хорошая армия» и между их странами давно «союзнические отношения» в вопросах безопасности.

Стармер заверил, что гордится своей страной.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп 26 февраля заявил, что Вашингтон не будет давать Украине значительных гарантий безопасности, это будет «поручено» европейским странам.

Представители Франции и Британии ранее заявляли о готовности направить «миротворцев» на Украину в случае, если США дадут им гарантию военной поддержки. Трамп 26 февраля заявил, что поддерживает идею о направлении миротворцев, но не упомянул вопроса о гарантиях со стороны Вашингтона.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля подчеркнул, что обеспечить гарантии безопасности для Украины должны европейские страны и не входящие в этот регион государства. По его словам, США не будут направлять на Украину свои войска для этих целей.

Заявления руководителей ряда европейских стран о возможном размещении иностранных миротворцев на Украине нацелены на разогрев конфликта, заявил 26 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров. Подход, навязываемый Францией и Великобританией, нацелен на дальнейшее усиление конфликта на Украине и повторное накачивание этой страны оружием, подчеркнул министр. Ранее он отмечал, что размещение воинских контингентов государств — членов НАТО на территории Украины неприемлемо для Москвы.