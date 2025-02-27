Вашингтон, 28 февраля, 2025, 00:56 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время состоятся переговоры о возвращении Украине утраченных территорий, много ли их будет, говорить преждевременно. Об этом он сказал в разговоре с премьер-министром Великобритании Киром Стармером 27 февраля в Вашингтоне.

Сергей Корсун ИА Регнум Переговоры, Путин, Трамп

«Мы будем говорить об этом, мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине, если это возможно», — анонсировал глава Белого дома.

Конкретные даты обсуждения темы Трамп не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, президент США 27 февраля предложил одному из американских журналистов самому попробовать отобрать территории у России.

26 февраля Трамп заявил, что Вашингтон в ходе переговоров попытается помочь вернуть в состав Украины «как можно больше» территорий, но уточнил, что сделать это будет сложно.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Путин добавил, что Россия отмечает стремление Трампа восстановить двусторонние контакты, разрушенные предшествующей американской администрацией. Москва готова вести диалог по Украине с новым руководством США, но при этом нужно устранить первопричины, которые привели к кризису, указал российский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 февраля в очередной раз заявил, что регионы, которые в 2022 году вернулись в состав России, являются неотъемлемой частью страны, это неоспоримый и необсуждаемый факт.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 февраля заявил, что на переговорах об урегулировании конфликта на Украине не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России. Он напомнил, что руководство Советского Союза в свое время уже пошло на территориальные уступки Украинской ССР.