Вашингтон, 28 февраля, 2025, 00:38 — ИА Регнум. Следующим решением для урегулирования конфликта на Украине является необходимость в прекращении огня. Об этом 27 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Следующий шаг, который мы делаем, — навстречу вполне достижимому соглашению о прекращении огня», — пояснил он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что ожидает довольно быстрого достижения соглашения.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля Трамп заявил, что в военном конфликте на Украине виновата не Россия, а неверные высказывания бывшего президента США Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского. По словам американского лидера, Россию «можно было легко отговорить» от проведения спецоперации, однако этого не было сделано. По словам Трампа, желание западных стран включить Украину в состав НАТО стало одной из причин, побудивших Россию начать спецоперацию на Украине. Россия давно заявляла, что Украина не может стать членом НАТО, добавил он.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 24 февраля подчеркнул, что одно лишь прекращение огня на Украине грозит тяжёлыми последствиями, если первопричины конфликта не будут устранены. Представители России развернуто объяснили эту позицию американским коллегам на встрече в Эр-Рияде, отметил дипломат.

Трамп 27 февраля положительно охарактеризовал шаги российской стороны в вопросах урегулирования конфликта на Украине. Президент США выразил уверенность, что Россия не станет нарушать потенциальные договорённости по мирному урегулированию, которое может быть достигнуто уже 28 февраля.