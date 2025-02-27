Вашингтон, 28 февраля, 2025, 00:30 — ИА Регнум. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что 28 февраля намерен подписать с главой киевского режима Владимиром Зеленским соглашение, в рамках которого США станут основным партнером в добыче редкоземельных металлов, нефти и газа на территории Украины.

ИА Регнум

Встреча с Зеленским в Вашингтоне, по словам президента США, состоится в 11:00 (19:00 мск). Трамп заявил, что это будет «очень хорошая встреча».

«Мы подпишем историческое соглашение, которое сделает США основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Мы достигли хорошего понимания, это будет хорошо для Украины, мы будем на месте копать», — заявил журналистам Трамп 27 февраля.

При этом президент несколько раз повторил слова «мы будем копать».

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля британская газета Financial Times написала, что Киев и Вашингтон согласовали условия соглашения по редкоземельным металлам после отказа США от требования возместить 500 млрд долларов. Окончательный вариант документа предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50% доходов от реализации полезных ископаемых и сопутствующей логистики.

Впервые о заинтересованности в добыче недр на Украине Трамп заявил 3 февраля. Позже Зеленский сказал, что США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за оказанную ранее помощь. По его словам, в документе отсутствуют гарантии безопасности. Такой вариант соглашения глава киевского режима подписать отказался.

26 февраля агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что администрация США не видит смысла в приезде Зеленского, поскольку тот отказывается подписать соглашение об использовании ресурсов Украины. Позднее в тот же день Трамп заявил, что Зеленский приедет в Вашингтон 28 февраля и в рамках визита состоится подписание соглашения.