Вашингтон, 28 февраля, 2025, 00:16 — ИА Регнум. Мирное соглашение по Украине будет достигнуто быстро или урегулирование не произойдёт вообще. Об этом 27 февраля заявил президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Это случится сравнительно быстро либо не произойдёт вообще», — отметил американский лидер на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что достигнут большой прогресс в этом направлении.

Как сообщало ИА Регнум, мирное урегулирование украинского конфликта может оказаться опаснее идущих на территории страны боевых действий, заявила 24 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе своего визита в Киев. По её мнению, администрация Трампа создаёт «много неопределённости» в отношении НАТО, ЕС и конфликта на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на заявления Фредериксен напомнил, что именно Европа сохраняет свою роль в раздувании кризисов и подталкивает Киев к продолжению конфликта.

Дональд Трамп готов не только говорить, но и слушать других. Это отличает его от предшественника Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что у России и США на повестке слишком сложная и запущенная проблема, поэтому никто не ждет легких и быстрых решений. Представитель Кремля выразил мнение, что при сохранении политической воли, при готовности слышать и слушать друг друга российской и американской сторонам «удастся пройти этот рабочий процесс».

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Путин добавил, что Россия отмечает стремление Трампа восстановить двусторонние контакты, разрушенные предшествующей американской администрацией. Москва готова вести диалог по Украине с новым руководством США, но при этом нужно устранить первопричины, которые привели к кризису, указал российский лидер.