Урегулирование кризиса на Украине произойдёт скоро или никогда — Трамп
Трамп: урегулирование кризиса на Украине произойдёт скоро или никогда
Вашингтон, 28 февраля, 2025, 00:16 — ИА Регнум. Мирное соглашение по Украине будет достигнуто быстро или урегулирование не произойдёт вообще. Об этом 27 февраля заявил президент США Дональд Трамп.
«Это случится сравнительно быстро либо не произойдёт вообще», — отметил американский лидер на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что достигнут большой прогресс в этом направлении.
Как сообщало ИА Регнум, мирное урегулирование украинского конфликта может оказаться опаснее идущих на территории страны боевых действий, заявила 24 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе своего визита в Киев. По её мнению, администрация Трампа создаёт «много неопределённости» в отношении НАТО, ЕС и конфликта на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на заявления Фредериксен напомнил, что именно Европа сохраняет свою роль в раздувании кризисов и подталкивает Киев к продолжению конфликта.
Дональд Трамп готов не только говорить, но и слушать других. Это отличает его от предшественника Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что у России и США на повестке слишком сложная и запущенная проблема, поэтому никто не ждет легких и быстрых решений. Представитель Кремля выразил мнение, что при сохранении политической воли, при готовности слышать и слушать друг друга российской и американской сторонам «удастся пройти этот рабочий процесс».
Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. Путин добавил, что Россия отмечает стремление Трампа восстановить двусторонние контакты, разрушенные предшествующей американской администрацией. Москва готова вести диалог по Украине с новым руководством США, но при этом нужно устранить первопричины, которые привели к кризису, указал российский лидер.