Вашингтон, 28 февраля, 2025, 00:03 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп положительно охарактеризовал шаги российской стороны в вопросах урегулирования конфликта на Украине, отметив, что виден прогресс. Об этом американский президент заявил 27 февраля во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Москва

«Я считаю, что мы очень хорошо продвинулись. Думаю, что Россия действует очень хорошо», — высказал мнение Дональд Трамп, добавив, что с обеими сторонами конфликта, по его мнению, были «очень хорошие переговоры».

При этом президент США выразил уверенность, что Россия не станет нарушать потенциальные договоренности по мирному урегулированию, которое может быть достигнуто уже 28 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, в Стамбуле 27 февраля завершились переговоры представителей РФ и США, которые продлились шесть с половиной часов. Встреча проходила на территории резиденции генерального консула США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что российские и американские дипломаты и эксперты обсудят проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности ушедшей администрации США. Министр заявлял, что итоги предстоящих переговоров покажут, как будут складываться дальнейшие отношения РФ и США.

12 февраля президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, обсудив, в частности, тему урегулирования украинского конфликта. Диалог лидеров произошёл впервые за 4,5 года и длился почти полтора часа.

Владимир Путин 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности заявил, что возобновление контактов России и США устраивает не всех. Глава государства указал на необходимость это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток.