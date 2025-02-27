Москва, 27 февраля, 2025, 23:45 — ИА Регнум. Снижение мобилизационного возраста до 18 лет может вызвать на Украине новую волну беспорядков. Военный корреспондент Александр Коц 27 февраля предсказал «бабий бунт» в стране.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Да, нынешний режим насилует народ Украины в особо извращенной форме… Но сложно предсказать, как поведут себя украинские матери, когда их молодых сыновей начнут отправлять на фронт. Это может оказаться последней каплей», — предупредил военкор в Telegram-канале.

Также Коц привёл данные опроса Socis за февраль, согласно которому 86,5% жителей Украины выступили против снижения возраста мобилизации, 80% — раскритиковали работу ТЦК (аналог российских военкоматов), 79,9% респондентов считают нынешнюю «русификацию» недопустимой. В поддержку снижения возраста мобилизации выступили лишь 10% опрошенных. Предположительно, это могли быть жители западной части Украины, отметил журналист.

По его словам, в дальнейшем поджоги автомобилей сотрудников ТЦК покажутся лишь прелюдией, «партизанщина вспыхнет с новой силой».

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля в украинском городе Николаеве женщина, у которой сын погиб на фронте после мобилизации, взорвала бомбу рядом с сотрудниками ТЦК. В результате погибли три военкома. От шести до восьми человек получили ранения.

Снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет приведёт к затягиванию военного конфликта и напрасным человеческим жертвам, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. Он отметил, что принудительная мобилизация не позволяет восполнить высокие потери на поле боя и тем более обеспечить формирование новых стратегических резервов.

Минобороны Украины 11 февраля объявило о наборе на военную службу 18-летних контрактников. В ведомстве уточнили, что проект «Контракт 18–24» является добровольной инициативой для украинцев возрастной категории 18–24 года, которые готовы присоединиться к силам обороны на один год.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда.