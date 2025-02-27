Москва, 27 февраля, 2025, 23:31 — ИА Регнум. Международная шахматная федерация (FIDE) выразила соболезнования в связи со смертью советского шахматиста Бориса Спасского. Он умер на 89-м году жизни.

Максим Григорьев/ТАСС

«Покойтесь с миром, Борис Васильевич Спасский. Один из самых талантливых игроков своего поколения», — говорится в заявлении FIDE.

Спасский как универсальный шахматист стал чемпионом мира в 1969 году, обыграв соотечественника Тиграна Петросяна (умер в 55 лет от рака желудка). Шахматисты два раза сыграли матчи на первенство мира.

В 1966 году Петросян одержал победу, спустя три года он проиграл. Новым чемпионом мира стал Спасский.

Спасский удерживал титул до 1972 года, уступил в матче американцу Роберту Фишеру.

Борис Спасский, 10-й чемпион мира по шахматам, умер в Москве в возрасте 88 лет. Спасский был большой личностью, на его партиях и творчестве учились и учатся многие поколения шахматистов, заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Шахматами Спасский начала заниматься в 1946 году в ленинградском Дворце пионеров. В 1955 году он выиграл чемпионат мира по шахматам среди юношей и получил звание гроссмейстера.

В 1976 году шахматист эмигрировал во Францию, а в 2012 году вернулся в Россию. Он говорил, что во Франции «утратил связь с шахматным миром».