Вашингтон, 27 февраля, 2025, 23:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп удивился, что ранее мог назвать главу киевского режима Владимира Зеленского диктатором. Об этом он заявил 27 февраля на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Иван Шилов ИА Регнум

Журналисты поинтересовались у Трампа, поменял ли он своё мнение о Зеленском как о диктаторе.

«Разве я это говорил? Я не могу поверить, что я это сказал», — ответил американский лидер.

Затем Трамп поспешил перевести тему и попросил репортёров задать следующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором. По его словам, глава киевского режима отказывается проводить выборы, а его поддержка в украинских опросах крайне низка. Единственное, что действительно умел делать Зеленский, — это играть на слабостях бывшего президента США Джо Байдена, добавил Трамп.

Ирландский журналист Чей Боуз 25 февраля заявил, что Зеленский — диктатор, который теряет контроль над Украиной. Против действующего лидера киевского режима стали выступать даже прежде лояльные ему средства массовой информации и парламент, отметил он.