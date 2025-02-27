Минюст Украины объявил о конфискации активов «Татнефти» в доход государства
На Украине конфисковали в доход государства активы «Татнефти»
Киев, 27 февраля, 2025, 23:09 — ИА Регнум. На Украине высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск министерства юстиции страны о конфискации активов российской компании «Татнефть». Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.
ВАКС постановил применить санкции в виде взыскания в доход государства активов ПАО «Татнефть имени Шашина».
Отмечается, что конфискации подлежат 100% доли в уставном капитале ООО «Татнефть-АЗС-Украина», 92,98% доли в уставном капитале ООО «Харьков-капитал», 88,97% доли в уставном капитале ООО «Полтава-капитал».
Данные компании являются собственниками объектов в Харьковской и Полтавской областях. Им принадлежат нефтебазы, АЗС, нежилые здания, земельные участки, а также бензовозы и автомобили.
Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года 115 объектов, якобы принадлежащих «Татнефти», арестовали на Украине.
10 марта 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов на территории Украины.