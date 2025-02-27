Стамбул, Турция, 27 февраля, 2025, 23:06 — ИА Регнум. В турецком Стамбуле 27 февраля в условиях повышенной секретности состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Темой встречи являлась нормализация работы диппредставительств России и США, написала «Российская газета».

Илья Ермаков/ТАСС

Известно, что переговорщики общались на протяжении более шести часов. Встречу организовали около 10:00 мск в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. Официальных комментариев делегаций по окончании беседы не последовало. Российские представители покинули резиденцию на микроавтобусе в 16:20 мск.

Стороны по окончании встречи не сделали никаких заявлений для журналистов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что российские и американские дипломаты и эксперты обсудят проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности ушедшей администрации США. Итоги предстоящих переговоров покажут, как будут складываться дальнейшие отношения РФ и США, подчёркивал дипломат.

В свою очередь представитель Госдепа утверждал, что представители России и США на встрече в Стамбуле обсудят «операционные вопросы» работы посольств и консульств, в частности связанные с укомплектованием штатов, визами и дипломатическим банкингом. Он заявил, что на повестке дня нет ни политических тем, ни вопросов безопасности, в том числе связанных с Украиной.