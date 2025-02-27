Москва, 27 февраля, 2025, 22:44 — ИА Регнум. Телеведущего, продюсера и первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева не планировали убивать, хотя на тот момент он был неугоден многим. Было задание просто «вывести его из игры». Об этом заявил журналист Евгений Додолев NEWS.ru.

Николай Малышев/ТАСС

Листьев оказался «занозой» для многих в конце 1994 года. Гендиректор знал о коррумпированности на ОРТ и был намерен навести там порядок, считает Додолев. Он увольнял многих, в ком был не уверен.

В январе 1995 года бизнесмен Бадри Патаркацишвили занял пост заместителя гендиректора ОРТ по коммерции, которым управлял его друг, олигарх Борис Березовский.

Журналист считает, что Патаркацишвили с Березовским хотели припугнуть Листьева, исполнителю поставили задачу ранить журналиста в подъезде, но никак не убивать.

Когда все узнали, что Влад Листьев убит, Березовский очень расстроился, ведь по большому счёту, его кандидатура бизнесмена устраивала, заключил Додолев.

Как сообщало ИА Регнум, Влад Листьев был ведущим и создателем таких популярнейших в конце 80-х и начале 90-х программ как «Взгляд», «Тема», «Час пик», «Поле чудес», занимал посты директора Общественного российского телевидения и вице-президента Академии российского телевидения.

1 марта 1995 года 38-летний Владислав Листьев был застрелен неизвестным киллером в своем подъезде. Дело так и не было раскрыто, ни убийца, ни заказчики не найдены.

В 2020 году к 25-й годовщине убийства Листьева вышел фильм-расследование о его смерти.