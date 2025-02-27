Вашингтон, 27 февраля, 2025, 22:39 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп положительно оценил переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине. Об этом 27 февраля зашла речь в рамках встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Global Look Press/Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Думаю, что мы очень хорошо продвинулись. Я думаю, что Россия действовала очень хорошо <…>, у нас были очень хорошие переговоры с Россией, и у нас были очень хорошие переговоры, как вы знаете, с Украиной», — отметил Трамп.

При этом он добавил, что сложность заключается в достижении самого соглашения о завершении конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор, обсудив, в частности, тему урегулирования украинского конфликта. Диалог глав двух государств произошёл впервые за 4,5 года и длился почти полтора часа. Стороны также договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе, в том числе по вопросу урегулирования украинского конфликта.

В Стамбуле 27 февраля завершились переговоры представителей РФ и США, которые продлились шесть с половиной часов. Встреча проходила на территории резиденции генерального консула США.

Путин 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности заявил, что возобновление контактов России и Соединённых Штатов Америки устраивает не всех. Российский лидер указал на необходимость это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток.