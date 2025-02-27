Москва, 27 февраля, 2025, 22:17 — ИА Регнум. Вечером 27 февраля средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над двумя российскими регионами. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что шесть БПЛА сбили над Республикой Крым и два беспилотника — над Брянской областью.

Вражеские дроны силы ПВО обезвредили в период с 19:15 до 21:40 мск.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 27 февраля российские военные перехватили и уничтожили 19 украинских дронов. 12 беспилотников ВСУ поразили в небе над Орловской областью. Ещё по три БПЛА сбили в Курской и Белгородской областях, один украинский дрон уничтожили над территорией Республики Крым.

Активность FPV-дронов ВСУ на курском направлении снижается, что облегчает штурмовые действия российским войскам, отметили 26 февраля в Минобороны РФ. Противник несёт огромные потери в живой силе и технике.