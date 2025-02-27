Вашингтон, 27 февраля, 2025, 21:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 27 февраля подтвердил, что он и глава киевского режима Владимир Зеленский подпишут сделку по украинским редкоземельным металлам.

Global Look Press/Hu Yousong/XinHua

«Зеленский приедет ко мне в пятницу [28 февраля], утром в пятницу, и мы подпишем действительно очень важное для обеих сторон соглашение, потому что оно действительно позволит нам попасть в эту страну», — сказал Трамп журналистам в начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Глава Белого дома добавил, что США остро нуждаются в редкоземельных металлах.

Как передавало ИА Регнум, впервые о заинтересованности в добыче редкоземельных металлов на Украине Трамп заявил 3 февраля. Позже глава киевского режима рассказал, что США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за оказанную ранее помощь. По его словам, в документе отсутствуют гарантии безопасности. Такой вариант соглашения глава киевского режима подписать отказался.

Власти Евросоюза заявляли, что ранее предложили Украине альтернативный вариант сделки по «критически важным материалам». Этот вариант соглашения, по данным ЕС, был бы выгоден обеим сторонам. При этом условия потенциального соглашения так и не были представлены.

25 февраля британская газета Financial Times сообщила, что Киев и Вашингтон согласовали условия соглашения по редкоземельным металлам после отказа США от требования возместить 500 млрд долларов. Окончательный вариант документа предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50% доходов от реализации полезных ископаемых и сопутствующей логистики.