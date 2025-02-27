Москва, 27 февраля, 2025, 21:18 — ИА Регнум. Борис Спасский, 10-й чемпион мира по шахматам, умер в возрасте 88 лет. Об этом 27 февраля сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Максим Григорьев/ТАСС

Спасский был большой личностью, на его партиях и творчестве учились и учатся многие поколения шахматистов, сказал Филатов ТАСС.

«Большая утрата для страны. Соболезнования родным и близким. Вечная память», — сказал президент федерации.

Спасский родился в 1937 году в Ленинграде. После начала Великой Отечественной войны, незадолго до начала блокады, его вместе с братом эвакуировали в Кировскую область.

Шахматами Спасский начала заниматься в 1946 году в ленинградском Дворце пионеров. В 1955 году он выиграл чемпионат мира по шахматам среди юношей и получил звание гроссмейстера.

В 1966 году Спасский впервые участвовал в матче на первенство мира, но проиграл Тиграну Петросяну. Чемпионом мира он стал тремя годами позднее, обыграв того же соперника.

В 1972 году Спасский проиграл Роберту Фишеру и утратил титул чемпиона мира. В 1976 году шахматист эмигрировал во Францию, а в 2012 году вернулся в Россию.