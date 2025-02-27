Вашингтон, 27 февраля, 2025, 21:35 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 27 февраля предложил одному из американских журналистов самому попробовать отобрать территории у России.

Global Look Press/Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos

Сотрудник СМИ задал Трампу вопрос, не станет ли сохранение за Россией территорий, ранее входивших в состав Украины, «опасным» сигналом Китаю.

«А вы попробуйте вернуть их обратно», — ответил президент США.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил, что Украина, возможно, вернёт часть прежних территорий, но едва ли вернётся к границам 1991 года. Кроме того, он сказал, что вопрос о вступлении Украины в НАТО должен быть снят с рассмотрения.

26 февраля президент США заявил, что Вашингтон в ходе переговоров попытается помочь вернуть в состав Украины «как можно больше» территорий, но уточнил, что сделать это будет сложно.

Путин в июне 2024 года заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), отметил глава государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля исключил возможность заморозки боевых действий по линии соприкосновения. Это противоречит Конституции РФ, подчеркнул министр. Также он отметил, что Россия не намерена делать территориальных уступок Украине.