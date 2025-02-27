Москва, 27 февраля, 2025, 21:10 — ИА Регнум. Правительство одобрило законопроект о предоставлении статуса ветерана военнослужащим, которые отражают вторжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области, сообщило 27 февраля Минобороны РФ в Telegram-канале.

Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

«Министр обороны РФ Андрей Белоусов сегодня лично представил данный законопроект на заседании правительства РФ, где он был одобрен для внесения в Государственную думу», — сказано в публикации оборонного ведомства.

По данным за январь 2025 года, всего в России принято 124 закона, которые направлены на поддержку участников спецоперации и членов их семей. При этом в Госдуме заявили о необходимости на постоянной основе совершенствовать законодательную базу, чтобы российские военнослужащие ощущали поддержку депутатского корпуса.

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