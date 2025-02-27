Магас, 27 февраля, 2025, 21:00 — ИА Регнум. Академия цифрового развития в первый год своей работы в Ингушетии продемонстрировала отличные результаты. Об этом заявил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии В Ингушетии подвели итоги года работы Академии цифрового развития

«Инвестиции в образование — это инвестиции в будущее, и мы видим, как усилия всех участников проекта создания в регионе «Школы 21» и Академии цифрового развития, прежде всего мецената Микаила Гуцериева и представителей «Сбера», приносят первые плоды», — сказал Калиматов.

По его словам, образовательный кластер стал ключевой образовательной площадкой республики, где ведется подготовка специалистов ИТ-отрасли и технологических предпринимателей. Академия повлияла на развитие делового климата Ингушетии и способствовала экономическому росту региона.

Также Махмуд-Али Калиматов отметил, что для молодежи открываются новые горизонты за счет цифровой сферы. «Благодаря полученным знаниям начинающие специалисты могут работать удаленно в ведущих российских компаниях, оставаясь жить в Ингушетии, строя здесь свое будущее», — заявил он.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии В Ингушетии подвели итоги года работы Академии цифрового развития

Российский предприниматель и меценат, основатель группы «САФМАР» Микаил Гуцериев отметил, что для него честь — видеть, как образовательный кластер открывает двери в будущее перед молодым поколением, а выпускники уже имеют возможность делать первые шаги в профессии. Он подчеркнул, что при создании академии стояла цель не просто дать молодежи доступ к передовым технологиям, но еще и организовать площадку для раскрытия потенциала учащихся и поиска достойного применения имеющихся талантов.

За первый год работы на программы Академии цифрового развития поступило свыше двенадцати тысяч заявок, причем не только от жителей Ингушетии, но и из регионов Северо-Кавказского федерального округа. Более пятисот человек прошли обучение по собственным программам академии, и свыше тысячи человек приняли участие в так называемых «бассейнах» образовательного проекта «Сбера» «Школа 21» в Магасе, бесплатной школе цифровых технологий, организованной на базе кластера. Из них триста человек были зачислены на основное обучение.

Директор Академии цифрового развития Дмитрий Арцюх отметил, что 2024 год стал годом запусков — был открыт кампус «Школы 21», успешно запущен «Бизнес-акселератор Ингушетии», а также стартовало формирование фонда «Ангелы бизнеса». Он пояснил, что на сегодняшний день кластер охватывает не только ИТ-специальности, но и предпринимательство.