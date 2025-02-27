Вашингтон, 27 февраля, 2025, 20:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на предстоящей 27 февраля встрече в Вашингтоне обсудят план отправки миротворцев на Украину, сообщает пресс-пул Белого дома.

Ben Curtis/AP/TASS

«Великобритания пообещала занять активную роль в будущих мирных процессах, включая отправку британских войск на Украину в составе миротворческих сил. Стармер обсудит этот план подробнее с Дональдом Трампом», — сказано в сообщении.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что Стармер может представить Трампу разработанный совместно с Францией план о размещении своих военных контингентов в роли миротворцев на Украине.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал, что ввод воинских контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта еще на один шаг. Он отмечал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.

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