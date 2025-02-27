Грозный, 27 февраля, 2025, 20:50 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров наградит медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой» бортпроводников Зульфугара Асадова и Айдан Рагимли, выживших после крушения пассажирского самолёта Embraer E-190 в казахстанском Актау в декабре 2024 года. Об этом Кадыров сообщил 27 февраля в своём Telegram-канале.

Global Look Press/Stringer/NEWS.ru

Члены экипажа самолёта проявили исключительное мужество и высокий профессионализм, отметил глава Чечни. Асадов и Рагимли представлены к награде «За заслуги перед Чеченской Республикой».

«Бортпроводники всегда были первой линией поддержки для пассажиров, обеспечивая их безопасность и комфорт во время полёта. В условиях кризиса они действовали быстро и решительно, стараясь помочь всем, кто оказался на борту. Их подготовка и готовность к чрезвычайным ситуациям сыграли ключевую роль в минимизации последствий, а самоотверженные действия заслуживают уважения», — написал Кадыров.

Он также вновь выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и близким погибших в авиакатастрофе.

Как передавало ИА Регнум, пассажирский авиалайнер Embraer 190 компании AZAL, летевший рейсом Баку — Грозный, утром 25 декабря разбился в 3 км от аэропорта Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту, были 16 граждан РФ, смогли спастись девять из них.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил Алиеву и принёс извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России.

Согласно полной расшифровке переговоров экипажа, опубликованной Telegram-каналом Baza, экипаж самолёта самостоятельно принял решение лететь в Баку, а затем в Актау.

Обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров в своей статье отмечал, что, согласно расшифровке переговоров экипажа, лётчики не были готовы к работе в условиях заглушенного сигнала GPS. При этом ещё за месяц до катастрофы Росавиация выпустила уведомление о том, что над территорией России возможны сбои в работе GPS, поэтому пилоты должны уметь использовать другие возможности для захода на посадку, указал эксперт.