Москва, 27 февраля, 2025, 20:20 — ИА Регнум. Евросоюз намерен стимулировать уличные протесты в Грузии, выплачивая каждому их участнику по 120 евро в день. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

Михаил Терещенко/ТАСС

Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию акций протестов, а на случай, если правительство Грузии заблокирует эти каналы финансирования, власти ЕС прорабатывают вариант доставки наличных средств из посольств стран ЕС в Армении, сказано в сообщении.

«Предпринимаются попытки развёртывания в Грузии уличной протестной активности, которая должна стать «доказательством устойчивости проевропейских взглядов среди простых грузин», — отметили в СВР.

Евросоюз намерен любой ценой вернуть Грузию на так называемый «путь демократии и евроинтеграции», брюссельские бюрократы не могут допустить потери данного оплота западного влияния в Закавказье, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, отношения Грузии с ЕС и США обострились после принятия в мае 2024 года парламентом Грузии закона об иностранных агентах. В Брюсселе и Вашингтоне требовали отменить закон, в Тбилиси, в свою очередь, отмечали, что он является почти точной копией аналогичного американского документа. Позднее поводом для критики также стали парламентские выборы, которые прошли в Грузии в октябре 2024 года и на которых прозападная оппозиция потерпела поражение.

В июне занимавший тогда пост главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил, что Евросоюз «закроет дверь» для Грузии, если она не будет следовать установкам Запада. В октябре Еврокомиссия объявила, что отказывается вести переговоры с Тбилиси о вступлении республики в ЕС до изменения грузинскими властями нынешнего политического курса.

В ноябре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны решило приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС, а также отказаться от европейских грантов. Президент России Владимир Путин отметил мужество властей Грузии, выразив удивление тем, как они отстаивают свою точку зрения.