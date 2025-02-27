Санта-Фе, США, 27 февраля, 2025, 20:02 — ИА Регнум. Причиной смерти двукратного обладателя премии «Оскар» Юджина (Джина) Хэкмена и его жены могло стать отравление угарным газом. Об этом 27 февраля сообщил портал TMZ со ссылкой на родственников актёра.

AP/TASS

«Дочь [актёра] Элизабет Джин Хэкмен рассказала, что [в семье] не уверены, но считают, что причиной смерти могли стать ядовитые газы. Семья [актёра] считает, что речь может идти об отравлении угарным газом», — сказано в публикации.

Дочь Хэкмена добавила, что сотрудники правоохранительных органов не обнаружили никаких признаков насильственной смерти. По информации шерифа округа Санта-Фе Адана Мендосы, на которого ссылается портал, полиция установила, что на момент обнаружения тел супруги были без признаков жизни не менее суток. Расследование данного дела продолжается, заключил шериф.

О смерти американского актёра ранее 27 февраля сообщила газета The New York Post. По данным полиции, 95-летнего Хэкмена нашли мёртвым в его доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико вместе с его 63-летней супругой, пианисткой Бетси Аракава.

Карьера Хэкмена в кино длилась более 40 лет. Первую премию «Оскар» он получил за главную роль в детективном триллере Уильяма Фридкина «Французский связной» (1971). Вторую аналогичную награду ему принесла роль в вестерне Клинта Иствуда «Непрощенный» (1992).