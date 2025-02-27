Москва, 27 февраля, 2025, 19:45 — ИА Регнум. Международная форум-выставка «Россия» была признана лучшим просветительским проектом премии «Знание» в номинации за вклад в просвещение в сфере «Добровольчество и Патриотизм». Об этом сообщает пресс-служба российского общества в своем Telegram-канале.

Антон Федулов/ФедералПресс/ТАСС

«Выставка «Россия» показала передовые достижения страны и её граждан за последние десятилетия, собрав успехи всех регионов и отраслей в одной локации. За 248 дней её посетили более 18,5 млн человек, включая делегации из свыше 120 стран. Было проведено более 17 тыс. мероприятий разных направлений», — уточняется в сообщении.

Награду получила гендиректор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Гостей выставки ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представили экспозиции 89 регионов страны, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка «Россия» проходила на территории ВДНХ в Москве.

Как передавало ИА Регнум, в Москве на выставке-форуме «Россия» 26 февраля прошла третья церемония награждения лауреатов премии Общества «Знание».

Всего просветительской награды удостоились 29 лауреатов в 19 номинациях. Участниками награждения стали представители науки, бизнеса, культуры и искусства, а также государственные и общественные деятели из всех 89 регионов России и 34 стран зарубежья.