Копенгаген, 27 февраля, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Мирное урегулирование украинского конфликта может оказаться опаснее идущих на территории страны боевых действий, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN/ТАСС

«Я понимаю, что многие люди считают, что мирное урегулирование или прекращение огня — хорошая идея, но мы рискуем тем, что мир на Украине на самом деле опаснее, чем война», — сказала Фредериксен в ходе своего визита в Киев. Видеозапись её выступления приводит телеканал DR TV.

По словам Фредериксен, администрация президента США Дональда Трампа создаёт «много неопределённости» в отношении НАТО, ЕС и конфликта на Украине. Она также выразила мнение, что России якобы нельзя доверять в мирных переговорах.

Комментируя высказывание премьера Дании о том, что война опаснее мира, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к Копенгагену с риторическим вопросом: «А здоровье опаснее болезни?».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на заявления Фредериксен напомнил, что именно Европа сохраняет свою роль в раздувании кризисов и подталкивает Киев к продолжению конфликта.

Ранее премьер-министр Дании обратилась к США с призывом отправить свои войска на Украину «для поддержания мира». Она сослалась на статью 5 устава НАТО о коллективной обороне. Премьер считает, что она должна будет вступить в силу, если Россия «сделает хоть один» противоречащий договоренностям шаг. 5 статья устава НАТО подразумевает помощь странам, входящим в блок, Украина его членом не является.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие.