Вашингтон, 27 февраля, 2025, 20:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что введение новых пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая остается в планах и они вступят в действие 4 марта. Об этом американский лидер написал в посте в соцсети Truth Social.

Global Look Press/Al Drago-Pool/Keystone Press Agency

«Наркотики все еще поступают в нашу страну из Мексики и Канады в очень больших и неприемлемых количествах. Значительная часть этих наркотиков, многие из которых в форме фентанила, производится и поставляется Китаем. Более 100 000 человек погибли в прошлом году из-за распространения этих опасных и вызывающих сильную зависимость ядов», — написал Трамп 27 февраля.

Он также отметил, что введение зеркального тарифа со 2 апреля состоится в полном объеме.

Трамп объявил 1 февраля о введении новых пошлин для Мексики, Канады и Китая, подписав соглашение в своём клубе Мар-а-Лаго. Пошлины на товары из Мексики и Канады должны составить 25%. Кроме того, по его словам, с этой же даты в отношении товаров из Китая будут введены дополнительные пошлины в размере 10%.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Трамп объявил о введении зеркальных пошлин для торговых партнеров США, а 15 февраля распорядился ввести пошлины на китайские товары на сумму 600 млрд долларов. Министерство коммерции Китая осудило действия Вашингтона как «односторонний протекционизм» и призвало вернуться к многосторонней торговой системе.