Кишинёв, 27 февраля, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Власти Молдавии запустили процесс закрытия Российского центра науки и культуры (Русского дома) в Кишинёве и намерены довести его до конца. Об этом заявил журналистам министр культуры республики Сергей Продан.

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«Расторжение соглашения требует времени. Существуют международные процедуры, которые необходимо соблюдать. Это не чрезвычайная ситуация и не реакция на чрезвычайную ситуацию. Это процесс, который уже начался, и мы доведём его до конца», — рассказал он.

Продан добавил, что именно молдавский минкульт является инициатором закрытия Русского дома, хоть процедура и реализуется совместно с МИД республики. Министр также уточнил, что закрытие не произойдёт «в одночасье».

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля Молдавия расторгла с Россией соглашение о создании и функционировании культурных центров. В МИД республики заявили, что подобный шаг связан с падением на территории Молдавии нескольких якобы российских беспилотников.

В тот же день Россотрудничество заявило, что не получало какого-либо сообщения от Кишинёва по поводу закрытия там Русского дома. В российском ведомстве также уточнили, что соглашение не предусматривает такого порядка расторжения, стороны обязались при подобных обстоятельствах предупреждать друг друга не менее чем за полгода.

Ранее Русский дом был также закрыт в столице Азербайджана по решению местных властей. 11 февраля начался демонтаж вывески центра.