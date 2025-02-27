Анкара, 27 февраля, 2025, 19:30 — ИА Регнум. Основатель Рабочей партии Курдистана (РПК) Абдуллах Оджалан, отбывающий пожизненное заключение, призвал своих бойцов сложить оружие и прекратить вооруженное противостояние с Турцией. Об этом сообщает турецкая правительственная газета Daily Sabah.

Cagdas Erdogan/AP/TASS

«Я беру на себя историческую ответственность за этот призыв (о разоружении). Все группы, (связанные с РПК), должны сложить оружие, а РПК должна распуститься», — цитирует турецкое издание обращение Оджалана.

По его словам, роспуск РПК необходим, поскольку она была создана в прошлом веке в период, когда демократические пути были закрыты. Сейчас же, по словам Оджалана, ситуация изменилась, так как языком современной эпохи стали мир и демократическое общество.

Ранее заявлялось, что вооруженные силы Турции и Сирии проведут крупномасштабную военную операцию против РПК, если Запад выдвинет новые требования.

При этом не уточняется, о каких требованиях Запада идёт речь. Также отмечается, что Турция прилагала усилия в Сирии не для того, чтобы «РПК продолжала своё существование».

Как передавало ИА Регнум, 6 января газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщила, что новые власти Сирии в ходе переговоров с руководством РПК потребовали от них сложить оружие. Отмечалось, что представители курдов потребовали в обмен на сдачу оружия предоставить им дивизию или армейский корпус в создаваемой армии Сирии и поровну разделить нефтяные месторождения на севере страны, контролируемые вместе с США.

25 декабря Эрдоган заявил, что у РПК не осталось иного выбора, кроме как сложить оружие. Он также пообещал в противном случае «похоронить курдских боевиков вместе с этим оружием».

Конфликт между Турцией и РПК начался в 1984 году. Анкара считает организацию угрозой национальной безопасности, регулярно проводя рейды против её сторонников в стране и операции на севере Ирака и Сирии.