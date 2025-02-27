Вашингтон, 27 февраля, 2025, 19:24 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп продлил на год действие ряда санкций, введённых в отношении России «в связи с ситуацией на Украине». Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба Белого дома.

Global Look Press/IMAGO/Al Drago / Pool via CNP /M

Речь идёт об ограничениях, введённых в 2014, 2018 и 2022 годах.

Трамп пришёл к выводу, что данные ограничительные меры, срок действия которых истекал 6 марта, должны оставаться в силе, сказано в сообщении.

26 февраля Трамп заявил, что Вашингтон может начать отменять антироссийские санкции, но только после достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине.

Ранее президент США отмечал, что антироссийские санкции пока действуют, но они будут сняты «в какой-то момент».

Обозреватели газеты Financial Times утверждали, что Вашингтон в ближайшее время снимет санкции, введённые в отношении РФ, из-за «заманчивых» бизнес-предложений, сделанных российской стороной в ходе обсуждения двусторонних отношений и ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что многочисленные санкции Запада против России принесли обратный результат. Вопреки противодействию ряда западных стран российская экономика растёт, подчёркивал глава государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что западные санкционные меры могут не оказать существенного влияния на проведение российско-американских переговоров. В ходе встречи представителей РФ и США 18 февраля в Эр-Рияде вопрос о санкциях не обсуждался, заявлял глава Госдепа Марко Рубио.