Брюссель, 27 февраля, 2025, 19:43 — ИА Регнум. Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас поддержала решение главы киевского режима Владимира Зеленского отменить проведение выборов на Украине.

Global Look Press/IMAGO/Antti Aimo-Koivisto

Комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о необходимости проведения выборов на Украине, Каллас сказала, что в заявлениях Трампа «широко представлены российские нарративы». Во время военного конфликта не надо проводить выборы, заявила она.

«На выборах мы сражаемся друг с другом, а здесь ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него», — сказала глава внешнеполитической службы ЕС перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза 24 февраля.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля Трамп поддержал необходимость проведения президентских выборов на Украине, отметив, что Зеленского поддерживают только 4% жителей страны. 19 февраля президент США назвал Зеленского диктатором из-за его отказа от проведения выборов.

24 февраля депутаты Верховной рады Украины не смогли утвердить постановление, согласно которому Зеленский, утративший легитимность 20 мая 2024 года, должен выполнять полномочия главы киевского режима до момента, когда в стране будут проведены выборы и пост займёт новоизбранный президент. В поддержку документа проголосовали 218 депутатов при необходимых 226. В зале заседаний присутствовали приехавшие в Киев члены Еврокомиссии. На следующий день состоялось повторное голосование, постановление было одобрено.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва готова вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине с кем угодно, однако Зеленский не имеет юридических прав подписывать какие-либо соглашения, поскольку он утратил легитимность после завершения президентского срока в мае 2024 года. В конституции Украины нет указаний о продлении полномочий президента даже в условиях военного положения, подчеркнул Путин.