Калининград, 27 февраля, 2025, 19:11 — ИА Регнум. В Калининградской области не планируется демонтаж линии электропередачи, ведущей в Литву. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале.

Telegram/Алексей Беспрозванных. Калининград

Ранее генеральный директор компании Litgrid, являющейся оператором литовских электросетей, Рокас Масюлис сообщил, что Литва начала демонтаж ЛЭП, идущей из Калининградской области. По его словам, предполагается снос 544 опор и демонтаж около 230 км проводов.

«Всё осталось на месте, несмотря на заявления литовской стороны демонтировать линию. Не торопятся наши соседи, кажется, это признаки хоть какого-то оставшегося здравого смысла. Со своей стороны мы точно ничего убирать не будем, мы давно смотрим вперёд», — указал губернатор в публикации.

Беспрозванных также прикрепил фотографии, на которых изображены нетронутые ЛЭП, которые никто не демонтирует.

Как передавало ИА Регнум, в феврале прибалтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией. Затем Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее заявила, что это решение якобы даст Эстонии, Латвии и Литве «свободу от угроз и шантажа» со стороны России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заметила, что отключение стран от БРЭЛЛ — продолжение уничтожения стран, некогда имевших предпосылки к процветанию.