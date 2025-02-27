В Калининградской области не планируют демонтировать ЛЭП на Литву
Калининград, 27 февраля, 2025, 19:11 — ИА Регнум. В Калининградской области не планируется демонтаж линии электропередачи, ведущей в Литву. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своём Telegram-канале.
Ранее генеральный директор компании Litgrid, являющейся оператором литовских электросетей, Рокас Масюлис сообщил, что Литва начала демонтаж ЛЭП, идущей из Калининградской области. По его словам, предполагается снос 544 опор и демонтаж около 230 км проводов.
«Всё осталось на месте, несмотря на заявления литовской стороны демонтировать линию. Не торопятся наши соседи, кажется, это признаки хоть какого-то оставшегося здравого смысла. Со своей стороны мы точно ничего убирать не будем, мы давно смотрим вперёд», — указал губернатор в публикации.
Беспрозванных также прикрепил фотографии, на которых изображены нетронутые ЛЭП, которые никто не демонтирует.
Как передавало ИА Регнум, в феврале прибалтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией. Затем Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее заявила, что это решение якобы даст Эстонии, Латвии и Литве «свободу от угроз и шантажа» со стороны России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заметила, что отключение стран от БРЭЛЛ — продолжение уничтожения стран, некогда имевших предпосылки к процветанию.