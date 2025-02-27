Москва, 27 февраля, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Дорогомиловский районный суд Москвы 27 февраля отправил под домашний арест бывшего заместителя министра транспорта Игоря Чалика по делу о растрате.

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«Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 апреля», — огласил решение судья.

Чалик был задержан в столице 26 февраля. По версии следствия, в 2024 году экс-замглавы Минтранса незаконно выписывал себе премии к зарплате в размере 750 тыс. рублей.

Суммарно в период с апреля по сентябрь он присвоил около 4,2 млн рублей, которые принадлежали Государственному научно-исследовательскому институту гражданской авиации (ГосНИИ ГА). Тем самым Чалик причинил особо крупный материальный ущерб предприятию.

Как передавало ИА Регнум, в ходе допроса бывший замминистра транспорта частично признался в факте присвоения премий, однако выразил несогласие с предъявленной суммой. Ему грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Позже следствие потребовало отправить Чалика под домашний арест, однако его адвокат в ходе судебного заседания попросил избрать альтернативную меру пресечения в виде запрета определённых действий, чтобы у подсудимого была возможность выходить из дома и обращаться за медицинской помощью.

Игорь Чалик возглавлял ГосНИИ ГА с декабря 2023 года до конца января 2025-го. Ранее в течение трёх лет он был заместителем министра транспорта, курирующим авиацию в министерстве.