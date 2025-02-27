Киев, 27 февраля, 2025, 19:08 — ИА Регнум. Более 500 артистов и журналистов не вернулись на Украину после разрешенного выезда за границу в 2024 году, сообщил советник украинского министра культуры Дмитрий Золотухин.

Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС

Он заявил, что с 3 марта 2025 года министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины по выезду артистов и журналистов за пределы госграницы из-за массового невозвращения.

В минкульте отметили, что существовали юридические пробелы, которые способствовали незаконному выезду людей в период военного положения. Для решения проблемы будут внесены изменения в постановление правительства «О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины», которые сейчас находятся на стадии межведомственного согласования.

В ответ на это нацполиция возбудила уголовные дела по каждому случаю, где чиновники минкульта, подписавшие разрешения на выезд, стали фигурантами, сообщили украинские СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года глава одной из украинских патронажных служб Елена Толкачёва призвала мужчин, не желающих служить в Вооружённых силах Украины (ВСУ), добровольно отказываться от украинского гражданства. Отказ от гражданства можно оформить только через консульство, что требует нахождения за рубежом. В то же время на Украине действует запрет на выезд мужчин из страны в период военного положения.