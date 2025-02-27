Будапешт, 27 февраля, 2025, 18:53 — ИА Регнум. В ходе переговоров с Соединёнными Штатами Венгрия подняла вопрос отмены антироссийских санкций, которые препятствуют реализации проекта атомной электростанции «Пакш-2». Об этом сообщил глава МИД республики Петер Сийярто на пресс-конференции.

Darko Vojinovic/AP/TASS

«Строительство второй очереди атомной электростанции в Пакше по проекту «Росатома» имеет большое значение для Венгрии, однако его осуществлению мешают санкции, введённые против России администрацией экс-президента США Джо Байдена. В целях обеспечения будущей энергетической безопасности Венгрии я попросил на прошлой неделе в Вашингтоне освободить от санкций инвестиции в «Пакш-2», — отметил Сийярто после встречи в Будапеште с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что проект атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии продолжится и не будет заморожен, несмотря на критику со стороны США, Британии и ЕС. Он назвал это как раз тем самым случаем, когда «караван идёт и будет идти при любом раскладе».

В июле 2024 года президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве также заявил, что работа по флагманскому проекту расширения атомной электростанции «Пакш» ведётся.