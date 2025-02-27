Тель-Авив, Израиль, 27 февраля, 2025, 18:30 — ИА Регнум. В результате наезда автомобиля на пешеходов на остановке в Израиле пострадали семь человек. Об этом 27 февраля сообщила газета Jerusalem Post.

кадр из видео

Полиция страны изучает версию о теракте, сказано в сообщении.

«Автомобиль врезался в пешеходов на шоссе № 65, недалеко от [города] Пардес-Хана-Каркур. Инцидент расследуется как теракт, заявила полиция Израиля», — отметили авторы.

Ранее сообщалось о 10 пострадавших.

Раненых эвакуировали в больницы, сказано в сообщении. По этим данным, двое полицейских, пытавшихся задержать злоумышленника, получили ножевые ранения. Нападавшему удалось скрыться, но позднее он был задержан, отметили также авторы.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о нескольких крупных терактах в Израиле, в том числе на остановках общественного транспорта. В частности, в ноябре 2023 года вблизи автобусной остановки у въезда в Иерусалим прогремели выстрелы. Три человека погибли, ещё пять получили ранения. Двоих нападавших ликвидировали. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что нападавшие, по всей видимости, были связаны с ХАМАС.

В январе 2024 года теракт произошёл на контрольно-пропускном пункте «Рас-Биду» вблизи Иерусалима. Террорист успел легко ранить двух человек. Нападавшего нейтрализовали.