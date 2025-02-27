Мадрид, 27 февраля, 2025, 18:28 — ИА Регнум. Победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала» Хавьер Дорадо скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщили в пресс-службе испанского клуба.

Real Madrid

«Футбольный клуб «Реал Мадрид», его президент и совет директоров глубоко опечалены кончиной Хавьера Дорадо, выпускника академии мадридского «Реала» и игрока первой команды нашего клуба. Мадридский «Реал» выражает свои соболезнования и любовь его семье, товарищам по команде и близким, а также всем клубам, за которые он выступал», — указано в публикации на сайте.

Испанский футболист долгое время боролся с раком и в мае 2024 года перенёс трансплантацию костного мозга. По предварительным данным, причиной смерти стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием.

Дорадо является воспитанником «Реала», за основной состав которого он выступал с 1999 по 2000 год в качестве защитника. В ходе своей спортивной карьеры игрок успел также выступить за другие испанские клубы, среди которых хихонский «Спортинг», «Райо Вальекано», «Мальорка» и «Атлетико Балеарес».